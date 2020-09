La Rai su Mauro Corona: “Inaccettabili offese a Bianca Berlinguer, verranno presi provvedimenti” (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Non si permetta di dirmi gallina”, è sbottata Bianca Berlinguer nel tentativo di mettere in riga Mauro Corona che, invece, ha alzato la voce ancora di più. “Senta Bianchina, se mi vuole qui tutta la stagione mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina!”. È accaduto durante la puntata del 22 settembre di CartaBianca e ora la direzione di Rai Tre e la Rai nel suo complesso presentano le proprie scuse al pubblico e in special modo a quello femminile che ieri sera si è sintonizzato sul noto programma della terza rete. Nel corso della trasmissione, il signor Mauro Corona si è esibito in una serie di inaccettabili offese ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Non si permetta di dirmi gallina”, è sbottatanel tentativo di mettere in rigache, invece, ha alzato la voce ancora di più. “Senta Bianchina, se mi vuole qui tutta la stagione mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina!”. È accaduto durante la puntata del 22 settembre di Cartae ora la direzione di Rai Tre e la Rai nel suo complesso presentano le proprie scuse al pubblico e in special modo a quello femminile che ieri sera si è sintonizzato sul noto programma della terza rete. Nel corso della trasmissione, il signorsi è esibito in una serie di inaccettabili...

