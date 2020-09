La Raggi candida Roma per l’Agenzia Biomedica dell’Ue. L’organismo annunciato dalla von der Leyen si occuperà del contrasto alle crisi sanitarie (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo l’ottima azione italiana di contrasto alla pandemia da Covid-19, come riconosciuto dal presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, Roma si candida a ospitare la sede dell’Agenzia Europea per la Ricerca Biomedica per fronteggiare le crisi sanitarie. A chiederlo, con una lettera indirizzata al premier Giuseppe Conte, è stata la sindaca Virginia Raggi secondo cui la Capitale è la “sede di strutture sanitarie di livello assoluto e di Università di fama riconosciuta” per questo è “la candidata ideale per ospitare la nuova sede della Agenzia Europea”. Si tratta di un nuovo organismo che “avrà il duplice obiettivo di rafforzare la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo l’ottima azione italiana dialla pandemia da Covid-19, come riconosciuto dal presidente della Commissione Ue Ursula von dersia ospitare la sede dell’Agenzia Europea per la Ricercaper fronteggiare le. A chiederlo, con una lettera indirizzata al premier Giuseppe Conte, è stata la sindaca Virginiasecondo cui la Capitale è la “sede di strutturedi livello assoluto e di Università di fama riconosciuta” per questo è “lata ideale per ospitare la nuova sede della Agenzia Europea”. Si tratta di un nuovo organismo che “avrà il duplice obiettivo di rafforzare la ...

