La proposta della Commissione Europea per modificare il regolamento di Dublino sull'immigrazione (Di mercoledì 23 settembre 2020) Al termine del collegio dei commissari a Bruxelles che ha approvato la proposta di un nuovo patto sulle migrazioni e sull'asilo, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha ... Leggi su globalist (Di mercoledì 23 settembre 2020) Al termine del collegio dei commissari a Bruxelles che ha approvato ladi un nuovo pattoe migrazioni e'asilo, la PresidenteUrsula von der Leyen ha ...

fattoquotidiano : Migranti, la proposta della Commissione Ue: “Alleggerire il peso sui Paesi di primo approdo, ricollocamenti automat… - Montecitorio : Ora in Aula la discussione della proposta di legge in materia di modifiche al #CodiceDellaStrada. Diretta:… - M5S_Europa : La proposta della @EU_Commission sul pacchetto #immigrazione è solo un punto di partenza. Una cosa è certa: i sist… - mickycaruso : RT @M5S_Europa: La proposta della @EU_Commission sul pacchetto #immigrazione è solo un punto di partenza. Una cosa è certa: i sistemi di s… - Gianluc68325330 : RT @Musso___: La proposta di legge costituzionale #Fornaro (LeU), che cambia gli articoli 57 e 83 della Carta per modificare la base territ… -