La paura segreta di Pamela Anderson: quando va in hotel pretende che… (Di mercoledì 23 settembre 2020) Pamela Anderson è stata la bionda esplosiva degli anni Novanta, indimenticabile ancora oggi. Recentemente l’attrice ha reso felici moltissimi fan del telefilm ‘Baywatch’ tornando a vestire proprio i panni di Casey Jean Parker, detta anche CJ, per interpretare di nuovo la bagnina del famoso cult degli anni ’90. Modella, attrice e showgirl australiana naturalizzata statunitense, all’età di 53 anni Pamela Anderson è tornata a far impazzire il gossip ancora una volta. Il motivo? Il suo quinto matrimonio (stavolta con il produttore Jon Peters) è durato appena 12 giorni: qualche mese dopo l’attrice lo ha definito “un ritrovamento” (molto breve) piuttosto che un matrimonio. Ma Pamela non finisce proprio mai di stupire e, come ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 23 settembre 2020)è stata la bionda esplosiva degli anni Novanta, indimenticabile ancora oggi. Recentemente l’attrice ha reso felici moltissimi fan del telefilm ‘Baywatch’ tornando a vestire proprio i panni di Casey Jean Parker, detta anche CJ, per interpretare di nuovo la bagnina del famoso cult degli anni ’90. Modella, attrice e showgirl australiana naturalizzata statunitense, all’età di 53 anniè tornata a far impazzire il gossip ancora una volta. Il motivo? Il suo quinto matrimonio (stavolta con il produttore Jon Peters) è durato appena 12 giorni: qualche mese dopo l’attrice lo ha definito “un ritrovamento” (molto breve) piuttosto che un matrimonio. Manon finisce proprio mai di stupire e, come ...

maugas56 : @Dinoquellovero Non lo so Dino, ah scusa, buongiorno, so che fine ha la Grecia, dove la gente ha dovuto vendersi i… - DAXdB : Ho una nave segreta dentro al corpo, una nave dai mille usi, ora zattera, ora campana e ora solo filigrana. E' l… -

Ultime Notizie dalla rete : paura segreta Ultimo banco di Alessandro D'Avenia | La vita segreta dei banchi. La salute della scuola è la salute del Paese Corriere della Sera Deadpool: tutto quello che non sapete del Mercenario Chiacchierone

Esatto, lo stesso progetto segreto che trasformò Wolverine rendendolo l’arma ... verrebbe da pensare che Deadpool sia immune da qualunque paura. Invece, Wade Wilson ha della paure estremamente curiose ...

Il segreto anticipazioni: Francisca si rivelerà anche si suoi concittadini?

Ha paura di Eulalia? Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 24 settembre 2020. Una puntata della soap che ci aspetta come sempre in onda alle 16,20 subito dopo una nuova ...

Esatto, lo stesso progetto segreto che trasformò Wolverine rendendolo l’arma ... verrebbe da pensare che Deadpool sia immune da qualunque paura. Invece, Wade Wilson ha della paure estremamente curiose ...Ha paura di Eulalia? Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 24 settembre 2020. Una puntata della soap che ci aspetta come sempre in onda alle 16,20 subito dopo una nuova ...