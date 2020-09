La partita a scacchi tra Francia e Turchia per il Medio Oriente (Di mercoledì 23 settembre 2020) La crisi tra Grecia e Turchia ha scoperto un vaso di Pandora all’interno della Nato provocando una frattura che sembra difficilmente risolvibile, soprattutto in considerazione dell’atteggiamento di un altro attore europeo: la Francia. Parigi si è palesemente schierata a favore di Atene, e oltre a non far mancare il suo sostegno diplomatico, sta prendendo una … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 23 settembre 2020) La crisi tra Grecia eha scoperto un vaso di Pandora all’interno della Nato provocando una frattura che sembra difficilmente risolvibile, soprattutto in considerazione dell’atteggiamento di un altro attore europeo: la. Parigi si è palesemente schierata a favore di Atene, e oltre a non far mancare il suo sostegno diplomatico, sta prendendo una … InsideOver.

screzia : @MarcoBattisto16 @Precarioillumi1 che vor di'? non me chiede perchè ma ho visualizzato la partita a scacchi del Settimo sigillo???? - DSovranista : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @RaiPortaaPorta @RaiUno Ho judo,partita di schacchi in notturna,pausa penne al pepe… - gian_d_gian : @ATuretta @ffortuzzi @sbonaccini @virginiomerola nel quadro di una partita a scacchi. Il resto viene poi ufficializ… - Lordskary : Si amore mio, ho le traveggole. Ho proprio le allucinazioni. Vabè dai tanto tutte le storielle che ti racconti non… -

Ultime Notizie dalla rete : partita scacchi Le Olimpiadi degli scacchi sono finite prima per colpa di internet Il Post Modena. Gratis al Victoria per i “barbari” di Johnny Depp e Greta Scacchi

I cinema sono tornati finalmente a regalare i loro sogni al pubblico di appassionati. E grazie alla collaborazione con il Cinema Victoria tornano le occasioni di andare al cinema con la Gazzetta di Mo ...

Se ne va Peppino Caldarola che sapeva vedere la politica

Se ne andato senza fare rumore, perché da persona intelligente con la morte ci ha fatto i conti da sempre, nel giorno in cui la democrazia parlamentare viene messa all'angolo, come a dire: non sarò vo ...

I cinema sono tornati finalmente a regalare i loro sogni al pubblico di appassionati. E grazie alla collaborazione con il Cinema Victoria tornano le occasioni di andare al cinema con la Gazzetta di Mo ...Se ne andato senza fare rumore, perché da persona intelligente con la morte ci ha fatto i conti da sempre, nel giorno in cui la democrazia parlamentare viene messa all'angolo, come a dire: non sarò vo ...