La nuova vita di Claudia Nainggolan | “Prima spensierata | dopo quel brutto giorno vivo…”

Claudia Lai, compagna di Radja Nainggolan, ha 38 anni, due figlie ("la luce della mia vita") e una invidiabile dose di coraggio e di voglia di vivere. Le figlie sono al primo posto della sua scala gerarchica: "con loro mi piace fare qualunque cosa, dallo stare a casa al condividere le uscite con gli amici". In un'intervista a Vistanet.it Claudia ha ripercorso l'ultimo doloroso anno, quello successivo alla notizia di un brutto tumore al seno: "Prima di avere la notizia, ero molto spensierata. Organizzavo la vita a lungo termine, senza preoccuparmi troppo del dopo. Poi quel boato e da allora tutto è cambiato e da allora tutto è cambiato".

Si rinnova come ogni anno la campagna nazionale di sensibilizzazione “Accendi d’Oro, accendi la speranza” promossa da FIAGOP – rete nazionale delle associazioni di genitori di bambini e di adolescenti ...

Una rottura che pare definitiva vista la nuova relazione intrapresa dalla showgirl con l ... Belén anzi sembra essere in un momento florido per la sua vita. Questo periodo la vede impegnata alla ...

