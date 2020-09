ma_allora : RT @ilpost: La nuova sentenza europea sugli affitti brevi - ilpost : La nuova sentenza europea sugli affitti brevi - lumaca4377 : RT @LUCABRAMBILLA24: @gabrillasarti2 @giobandnere Quindi aspettiamo fiduciosi nuova Sentenza che assolva quelli che bruciano vive le mogli,… - LUCABRAMBILLA24 : @gabrillasarti2 @giobandnere Quindi aspettiamo fiduciosi nuova Sentenza che assolva quelli che bruciano vive le mog… - soteros1 : RT @Musso___: SENTENZA N. 68 1978 se il referendum viene cancellato da nuova disciplina della stessa materia, senza modificare né i princ… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova sentenza

Il Post

Lo fa con un'ordinanza del sindaco Leoluca Orlando, che interviene nuovamente per regolamentare le attività ... sulla problematica da parte della Corte Costituzionale, di alcune sentenze del Consiglio ..."Lopalcoha avuto un successo elettorale strepitoso perche' rappresentava il successo dell'emergenza Covid in Puglia che non e' stata cosi' semplice come qualcuno racconta", aggiunge il riconfermato go ...