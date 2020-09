La nomina dell'arcivescovo Paglia, come Speranza butta alle ortiche la laicità dello Stato (Di mercoledì 23 settembre 2020) La nomina di Vincenzo Paglia a presidente della “Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana”, decisa dal ministro della Sanità Roberto Speranza, è un obbrobrio.Il comunicato governativo parla di “monsignor” Vincenzo Paglia, per ignoranza o per furbo minimalismo. Il titolo che spetta a Vincenzo Paglia è infatti quello di S.E.R., cioè Sua Eccellenza Reverendissima, in quanto Vincenzo Paglia è arcivescovo. Bastava compulsare l’annuario pontificio. S.E.R. Vincenzo Paglia non è solo il Gran cancelliere del Pontificio Istituto Teologico per le Scienze del ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ladi Vincenzoa presidentea “Commissione per la riforma’assistenza sanitaria e sociosanitariaa popolazione anziana”, decisa dal ministroa Sanità Roberto, è un obbrobrio.Il comunicato governativo parla di “monsignor” Vincenzo, per ignoranza o per furbo minimalismo. Il titolo che spetta a Vincenzoè infatti quello di S.E.R., cioè Sua Eccellenza Reverendissima, in quanto Vincenzo. Bastava compulsare l’annuario pontificio. S.E.R. Vincenzonon è solo il Gran cancelliere del Pontificio Istituto Teologico per le Scienze del ...

