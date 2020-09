La moda sfila a Piazza Affari e guarda alla Milano Fashion Week

(Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Brillano ai titoli legati, approfittando anche della positiva intonazione generale dei mercati azionari, in quella che è la settimana dellamilanese. Con l’evento, dal 22 al 28 settembre,diventerà letteralmente una passerella, sulla quale sfileranno le collezioni dei più quotati stilisti del mondo e dei giovani emergenti. Tra i player del settore, Moncler mostra un rialzo del 2,52%, Ferragamo dello 0,90% e Geox dell’1,33% E ancora: Aeffe +0,92%, Cucinelli +1,49%.

bettafranchi : Grazie @FNW_IT Elisabetta Franchi sfila in tv per il rientro nel calendario di Camera Moda - dallaAallaZip : Elisabetta Franchi sfilerà su LA5 sulle orme di Giorgio Armani : Sabato 25 settembre - cavalent : #FASHION VALLEY LA #MODA SFILA E GUARDA OLTRE IL #COVID #WINTERMELODY #CENTERGROSS #VALENTINI - Barbaga3Gaetano : RT @Sabylz: La moda di Burberry è concettuale, tra stampe d'arte e omaggio al mare - Moda - - Sabylz : La moda di Burberry è concettuale, tra stampe d'arte e omaggio al mare - Moda - -

Ultime Notizie dalla rete : moda sfila

Il Sole 24 ORE

Qui di seguito tutti gli eventi online da non perdere. Milano Fashion Week 2020 e Tik Tok La settimana della moda di settembre non è solo sfilate. Certo, queste sono l’elemento cardine, attorno a cui ...in quella che è la settimana della moda milanese. Con l'evento, dal 22 al 28 settembre, Milano diventerà letteralmente una passerella, sulla quale sfileranno le collezioni dei più quotati stilisti del ...