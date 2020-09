“LA MOBILITA’ TI SOSTIENE”, PRESENTATO L’EVENTO TELETHON A GRAVINA DI CATANIA (Di mercoledì 23 settembre 2020) Inizia il count down per l’evento solidale firmato TELETHON CATANIA che si terrà il prossimo 27 settembre, dalle 10,00 alle 24,00 all’interno della Concessionaria La Spina Auto 2, di via Nicola Coviello 36, a GRAVINA di CATANIA. Nell’aula consiliare del comune si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento alla presenza del sindaco Massimiliano Giammusso, il vice sindaco Rosario Condorelli, il presidente del Consiglio Comunale Claudio Nicolosi, l’assessore allo Spettacolo Maria Battaglia, l’assessore con delega ai Servizi sociali Valentina Cavallaro, il consigliere comunale Franco Marcantonio, il coordinatore provinciale TELETHON, Maurizio Gibilaro, il vice ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 23 settembre 2020) Inizia il count down per l’evento solidale firmatoche si terrà il prossimo 27 settembre, dalle 10,00 alle 24,00 all’interno della Concessionaria La Spina Auto 2, di via Nicola Coviello 36, adi. Nell’aula consiliare del comune si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento alla presenza del sindaco Massimiliano Giammusso, il vice sindaco Rosario Condorelli, il presidente del Consiglio Comunale Claudio Nicolosi, l’assessore allo Spettacolo Maria Battaglia, l’assessore con delega ai Servizi sociali Valentina Cavallaro, il consigliere comunale Franco Marcantonio, il coordinatore provinciale, Maurizio Gibilaro, il vice ...

