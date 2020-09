La mia odissea da presidente di seggio: quattro ore in coda per consegnare le schede (Di mercoledì 23 settembre 2020) Serena Sartini Nessuna igienizzazione degli spazi e assembramenti in Fiera: tutto per 130 euro In tanti hanno rinunciato all'incarico di presidente di seggio e in tantissimi a quello di scrutatore per la paura del coronavirus. Numerosi sono stati i seggi lasciati vuoti, e diversi gli appelli dei sindaci al senso di responsabilità dei cittadini. Io, presidente di seggio dal 2016, sono stata nominata in un seggio di Roma. Dopo indecisioni iniziali, ho deciso di prestare servizio per quel senso civico verso una democrazia in cui credo fortemente. Di sicuro non per i 130 euro che riceverò fra due mesi per un lavoro di 32 ore, ovvero 4 euro l'ora. Di certo non mi aspettavo ringraziamenti o attenzioni particolari. Rispetto, quello sì. Ho studiato il materiale per i presidenti ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Serena Sartini Nessuna igienizzazione degli spazi e assembramenti in Fiera: tutto per 130 euro In tanti hanno rinunciato all'incarico didie in tantissimi a quello di scrutatore per la paura del coronavirus. Numerosi sono stati i seggi lasciati vuoti, e diversi gli appelli dei sindaci al senso di responsabilità dei cittadini. Io,didal 2016, sono stata nominata in undi Roma. Dopo indecisioni iniziali, ho deciso di prestare servizio per quel senso civico verso una democrazia in cui credo fortemente. Di sicuro non per i 130 euro che riceverò fra due mesi per un lavoro di 32 ore, ovvero 4 euro l'ora. Di certo non mi aspettavo ringraziamenti o attenzioni particolari. Rispetto, quello sì. Ho studiato il materiale per i presidenti ...

L'odissea non è conclusa: dopo la lunga attesa ... Non mi pento di aver accettato l'incarico e continuerò a dire di sì, per la mia democrazia. Ma resto delusa dalle istituzioni. E il colore politico ...

