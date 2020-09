La mappa dei contagi di Coronavirus nelle scuole (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lorenzo Ruffino, studente di Economics a Torino che, insieme a Vittorio Nicoletta, dottorando in sistemi decisionali in Québec hannp monitorato quali sono le scuole in cui c’è stato un contagio di Coronavirus. E raccontano al fatto che almeno in 315 scuole si è registrato un caso di positività al Covid-19, con una media di circa 20 nuovi casi al giorno per i primi tre giorni e poi oltre 55 nei tre successivi. Ma i dati non sono così semplici da reperire: C’è una tendenza in aumento. Gli studenti” si contagiano “nel 76% dei casi”, i prof nel 13%. I restanti riguardano o altro personale oppure soggetti non ancora identificati (bisognerebbe tornare a verificare l’aggiornamento, operazione in corso in queste ore). La ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lorenzo Ruffino, studente di Economics a Torino che, insieme a Vittorio Nicoletta, dottorando in sistemi decisionali in Québec hannp monitorato quali sono lein cui c’è stato uno di. E raccontano al fatto che almeno in 315si è registrato un caso di positività al Covid-19, con una media di circa 20 nuovi casi al giorno per i primi tre giorni e poi oltre 55 nei tre successivi. Ma i dati non sono così semplici da reperire: C’è una tendenza in aumento. Gli studenti” siano “nel 76% dei casi”, i prof nel 13%. I restanti riguardano o altro personale oppure soggetti non ancora identificati (bisognerebbe tornare a verificare l’aggiornamento, operazione in corso in queste ore). La ...

istsupsan : 2?1? settembre #GiornataMondialeAlzheimer In Italia sono un milione le persone colpite da #demenza Leggi il Primo P… - comunevenezia : ?? #ElezioniAmministrative2020 #Aggiornamenti ?? In corso lo spoglio dei voti: 201 sezioni scrutinate su 257 ? Tutt… - DPCgov : ?????#19settembre Al via nuova attività di ricerca delle #ecoballe nel golfo di Follonica. L'utilizzo del sonar conse… - LaStampa : «Se entro dicembre verrà pubblicata la mappa dei siti idonei ad ospitare il sito nazionale dei rifiuti radioattivi,… - casertafocus : CORONAVIRUS – Non si ferma il contagio nell’agro, nuovo caso a Cancello Arnone COMUNE per COMUNE la mappa dei 660 p… -

Ultime Notizie dalla rete : mappa dei Dopo omicidi, epatite virale e morti evitabili ora è la volta dei suicidi. La mappa europea Il Sole 24 ORE La mappa dei contagi di Coronavirus nelle scuole

Lorenzo Ruffino, studente di Economics a Torino che, insieme a Vittorio Nicoletta, dottorando in sistemi decisionali in Québec hannp monitorato quali sono le scuole in cui c’è stato un contagio di Cor ...

Il sindaco Pane: “Trino deposito nazionale delle scorie nucleari? Non diremo no”

«Se entro dicembre verrà pubblicata la mappa dei siti idonei ad ospitare il sito nazionale dei rifiuti radioattivi, e se i territori potranno dichiararsi disponibili, noi non diremo di no». Parola del ...

Lorenzo Ruffino, studente di Economics a Torino che, insieme a Vittorio Nicoletta, dottorando in sistemi decisionali in Québec hannp monitorato quali sono le scuole in cui c’è stato un contagio di Cor ...«Se entro dicembre verrà pubblicata la mappa dei siti idonei ad ospitare il sito nazionale dei rifiuti radioattivi, e se i territori potranno dichiararsi disponibili, noi non diremo di no». Parola del ...