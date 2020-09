La Lega ha fallito la spallata Ma straparla di elezioni subito Il Parlamento è del tutto legittimo e potrà regolarmente eleggere il prossimo Presidente della Repubblica

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 23 settembre 2020) E niente, proprio non ci vogliono stare. Nellaancora non riescono a farsi una ragione che lepolitiche, Costituzione alla mano, si tengono ogni cinque anni e non ogni cinque Mojito, come pensava forse Matteo Salvini tra le cubistefamigerata spiaggia del Papeete a Milano Marittima. E in attesa, periodicamente tentata (a gennaio in Emilia con Lucia Borgonzoni) e sistematicamente fallita (stavolta con il remake di Susanna Ceccardi in Toscana) ad ogni tornata elettorale, nel Carroccio ci si ingegna come si può. Elaborando ardite dottrine costituzionali che, per i giureconsulti padani, basterebbero da sole ad imporre al Governo Conte di sloggiare. “I Cinque Stelle hanno chiesto il voto per il Sì (al referendum sul taglio dei parlamentari, ndr) ...