La guerra del Coni al governo: "Giù le mani dai nostri dipendenti". Ma negli altri Paesi... (Di mercoledì 23 settembre 2020) E' guerra aperta tra il governo e il Coni sulla travagliatissima riforma dello Sport preparata dal ministro Vincenzo Spadafora. Ma oltre al tema del limite dei mandati imposti ai presidenti delle varie federazioni (e dello stesso Giovanni Malagò, presidente Coni) a far discutere è anche il piano dell'esecutivo che vorrebbe limitare le dotazioni del Coni, sia per quanto riguarda il personale che per quanto riguarda i beni immobili. Su questo aspetto il Consiglio del Coni, che si è riunito oggi, annuncia le barricate: "Assicurare il rispetto e l'applicazione della Carta Olimpica, facendo riferimento all'autonomia, alle funzioni e alla responsabilità del Coni: questo significa garantire una dotazione organica non inferiore a 238 unità - ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 23 settembre 2020) E'aperta tra ile ilsulla travagliatissima riforma dello Sport preparata dal ministro Vincenzo Spadafora. Ma oltre al tema del limite dei mandati imposti ai presidenti delle varie federazioni (e dello stesso Giovanni Malagò, presidente) a far discutere è anche il piano dell'esecutivo che vorrebbe limitare le dotazioni del, sia per quanto riguarda il personale che per quanto riguarda i beni immobili. Su questo aspetto il Consiglio del, che si è riunito oggi, annuncia le barricate: "Assicurare il rispetto e l'applicazione della Carta Olimpica, facendo riferimento all'autonomia, alle funzioni e alla responsabilità del: questo significa garantire una dotazione organica non inferiore a 238 unità - ...

fattoquotidiano : IL #M5S ESPLODE 'Gli Stati generali non hanno ancora data e forma, però i 5Stelle vincitori del referendum ma anche… - Einaudieditore : Martedì 22 settembre escono tanti libri importanti, ma ce n’è uno del 1998 che siamo contentissimi di portare in ta… - francescoassisi : 'La preghiera di san Francesco non è mai stata così attuale, per credenti e non credenti', ha detto Tedros A. Ghebr… - LisbonFereghet1 : 75 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, abbiamo ancora bisogno di simboli partigiani come 'Nonna Nina'.… - RobHeart16 : @robertacollu191 @Gaia_Mariasole @robbie0809 @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Adnkronos Veramente a me sta sulle ball… -

Ultime Notizie dalla rete : guerra del Tutti assolti perché il fatto non sussiste: così finisce la "guerra del gas" Il Tirreno La guerra del Coni al governo: "Giù le mani dai nostri dipendenti". Ma negli altri Paesi...

E' guerra aperta tra il governo e il Coni sulla travagliatissima riforma dello Sport preparata dal ministro Vincenzo Spadafora. Ma oltre al tema del limite dei mandati imposti ai presidenti delle ...

Olbia e le cozze: un secolo di storia

Anno dopo anno la mitilicoltura è divenuto un settore importante di attività per Olbia, poi è arrivato il drammatico stop della seconda guerra mondiale quando i bombardamenti colpirono anche gli ...

E' guerra aperta tra il governo e il Coni sulla travagliatissima riforma dello Sport preparata dal ministro Vincenzo Spadafora. Ma oltre al tema del limite dei mandati imposti ai presidenti delle ...Anno dopo anno la mitilicoltura è divenuto un settore importante di attività per Olbia, poi è arrivato il drammatico stop della seconda guerra mondiale quando i bombardamenti colpirono anche gli ...