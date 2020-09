La Guardia Costiera risponde a Sea Watch: "22 irregolarità a bordo, nave non certificata per il soccorso sistematico" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Francesca Galici Con un comunicato stampa, la Guardia Costiera ha reso noti i motivi per i quali Sea Watch 4 si trova in fermo amministrativo a Palermo, rispondendo così alle accuse di pratiche vessatorie della Ong La nave Sea Watch 4 è da sabato sotto sequestro al porto di Palermo. Dopo un controllo, la Guardia Costiera ha provveduto a imporre il fermo amministrativo alla nave della Ong tedesca Sea Watch a causa di irregolarità che ne impediscono il ritorno in mare. A seguito del provvedimento da parte dell'autorità marittima italiana, il portavoce la Ong si era scagliato contro la Guardia Costiera, accusandola di aver messo in ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Francesca Galici Con un comunicato stampa, laha reso noti i motivi per i quali Sea4 si trova in fermo amministrativo a Palermo,ndo così alle accuse di pratiche vessatorie della Ong LaSea4 è da sabato sotto sequestro al porto di Palermo. Dopo un controllo, laha provveduto a imporre il fermo amministrativo alladella Ong tedesca Seaa causa di; che ne impediscono il ritorno in mare. A seguito del provvedimento da parte dell'autorità marittima italiana, il portavoce la Ong si era scagliato contro la, accusandola di aver messo in ...

