La foto di Vanity Fair con Chiara Ferragni come la Madonna definita «blasfemia» (Di mercoledì 23 settembre 2020) Altro giorno, altra polemica. Spesso e volentieri, suo malgrado, Chiara Ferragni si trova al centro della polemica sui social e non solo. Cosa è successo stavolta? La questione parte dalla rivista Vanity Fair che, a corredo di un’intervista all’imprenditrice digitale dal titolo “Madre, figlio e spirito sociale”, ha inserito una foto della Ferragni raffigurata nei panni della Madonna – una versione moderna – con in braccio il bambino. Sono molti – a partire da alcuni giornali – a definire Chiara Ferragni Madonna un’offesa per chi è fedele alla religione cristiana. LEGGI ANCHE >>> La destra cristiana chiede a Chiara ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Altro giorno, altra polemica. Spesso e volentieri, suo malgrado,si trova al centro della polemica sui social e non solo. Cosa è successo stavolta? La questione parte dalla rivistache, a corredo di un’intervista all’imprenditrice digitale dal titolo “Madre, figlio e spirito sociale”, ha inserito unadellaraffigurata nei panni della– una versione moderna – con in braccio il bambino. Sono molti – a partire da alcuni giornali – a definireun’offesa per chi è fedele alla religione cristiana. LEGGI ANCHE >>> La destra cristiana chiede a...

Ultime Notizie dalla rete : foto Vanity La foto di Chiara Ferragni Madonna su Vanity Fair definita «blasfemia» Giornalettismo.com vanity fair diretto da francesco vezzoli

Il cestista della Nazionale e la giornalista sarda, fidanzati da alcuni anni, diventeranno presto genitori: lo ha annunciato lei su Instagram con una tenera foto di coppia e il pancione in vista. A ...