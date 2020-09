La forza dei candidati Presidenti alle Regionali è stata decisiva. Ecco perché (Di mercoledì 23 settembre 2020) AGI - Quelle di domenica 20 e lunedì 21 sono state le elezioni dei governatori. Sembra una tautologia, trattandosi di elezioni Regionali, ma non è così. Come abbiamo visto l'esito del voto nelle 6 regioni principali – ricordiamo ancora una volta che la Valle d'Aosta ha un sistema diverso e fa storia a sé – ha risentito pesantemente dei fattori locali, più che del clima politico nazionale. E, tra i fattori locali, un ruolo preponderante l'hanno avuto proprio le personalità dei Presidenti uscenti. Non si tratta di una sorpresa. Già nei mesi scorsi diverse analisi avevano rivelato come l'emergenza Covid avesse messo al centro la politica regionale (o piuttosto, le politiche Regionali) come mai in passato, dal momento che la sanità è materia che ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 settembre 2020) AGI - Quelle di domenica 20 e lunedì 21 sono state le elezioni dei governatori. Sembra una tautologia, trattandosi di elezioni, ma non è così. Come abbiamo visto l'esito del voto nelle 6 regioni principali – ricordiamo ancora una volta che la Vd'Aosta ha un sistema diverso e fa storia a sé – ha risentito pesantemente dei fattori locali, più che del clima politico nazionale. E, tra i fattori locali, un ruolo preponderante l'hanno avuto proprio le personalità deiuscenti. Non si tratta di una sorpresa. Già nei mesi scorsi diverse analisi avevano rivelato come l'emergenza Covid avesse messo al centro la politica regionale (o piuttosto, le politiche) come mai in passato, dal momento che la sanità è materia che ...

Il governatore ricorda anche perché nell'estate del 2019 abbandonò Forza Italia quando stava per diventarne coordinatore nazionale: "C'era e c'è ancora necessità assoluta di dare aria alla casa dei ..."

Non ci sta Matteo Salvini a passare per quello che ha perso le elezioni regionali del 20 e 21 settembre e soprattutto non ci sta a prendersi la responsabilità della sconfitta di Raffaele Fitto contro ...

