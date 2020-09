La figlia di Antonella Clerici in copertina con la mamma che torna in tv con il suo permesso (Foto) (Di mercoledì 23 settembre 2020) E’ un momento importante per Antonella Clerici e non poteva non condividerlo con sua figlia Maelle, perché è lei che le permette di tornare in tv con E’ sempre mezzogiorno. Le Foto sulla rivista Oggi e Antonella Clerici è con Maelle in cucina, perché sua figlia ha da sempre questa passione, prepara soprattutto dolci per tutta la famiglia. Nonostante abbia solo 11 anni sa bene quale sia la passione della sua mamma, la televisione. La conduttrice farà da pendolare tra Milano e Arquata Scrivia, la sua casa dista solo 55 minuti d’auto dagli studi Rai; ma soprattutto Maelle è serena. E’ già tornata a scuola ed è ben inserita a Novi Ligure, ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 23 settembre 2020) E’ un momento importante pere non poteva non condividerlo con suaMaelle, perché è lei che le permette dire in tv con E’ sempre mezzogiorno. Lesulla rivista Oggi eè con Maelle in cucina, perché suaha da sempre questa passione, prepara soprattutto dolci per tutta la famiglia. Nonostante abbia solo 11 anni sa bene quale sia la passione della sua, la televisione. La conduttrice farà da pendolare tra Milano e Arquata Scrivia, la sua casa dista solo 55 minuti d’auto dagli studi Rai; ma soprattutto Maelle è serena. E’ giàta a scuola ed è ben inserita a Novi Ligure, ha ...

Clerici: "Con la Rai contratto di un anno, è la prima volta. Ecco perché"

