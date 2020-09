La differenza tra Tiromancino e Achille Idol è la stessa che c’è tra il sesso e un porno recitato male (Di mercoledì 23 settembre 2020) Allora, sembra che anche nell’anno del Signore 2020, cioè l’anno nel quale tutto quello che in genere viene indicato come chiaro e ineluttabile segno dell’imminente fine del mondo si sta realizzando, dalla pandemia all’allagamento, dal terremoto alla grandine, dalle cavallette agli incendi, via via fino alla Meloni che porta il suo candidato a guidare la mia regione, le Marche guidate da uno di Fratelli d’Italia, vi rendete conto, le Marche guidate da uno di Fratelli d’Italia, il sindaco della mia città, la sindaca della mia città, anzi, quella che ha sbandierato in ogni luogo e in ogni lago di aver vinto il concorso farlocco come sindaco del mondo che attacca il candidato del suo partito dopo neanche un’ora dalla fine delle votazioni, roba che manco in House of Cards, quanta mestizia, ecco, sembra che anche nell’anno ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Allora, sembra che anche nell’anno del Signore 2020, cioè l’anno nel quale tutto quello che in genere viene indicato come chiaro e ineluttabile segno dell’imminente fine del mondo si sta realizzando, dalla pandemia all’allagamento, dal terremoto alla grandine, dalle cavallette agli incendi, via via fino alla Meloni che porta il suo candidato a guidare la mia regione, le Marche guidate da uno di Fratelli d’Italia, vi rendete conto, le Marche guidate da uno di Fratelli d’Italia, il sindaco della mia città, la sindaca della mia città, anzi, quella che ha sbandierato in ogni luogo e in ogni lago di aver vinto il concorso farlocco come sindaco del mondo che attacca il candidato del suo partito dopo neanche un’ora dalla fine delle votazioni, roba che manco in House of Cards, quanta mestizia, ecco, sembra che anche nell’anno ...

antoguerrera : Che diranno italiani e tedeschi? D: “Italia e Germania hanno meno casi covid perché il loro track&trace funziona?”… - sole24ore : Se lo avete perso vi riproponiamo questo articolo su come distinguere, in un bambino, un'influenza da un Covid 19.… - Azione_it : “Questo è diventato uno Stato fai da te, da cui non ci aspettiamo niente. Ma quest’anno, in cui ogni sua debolezza… - francesca__mic : RT @ercivettone1: C'è una bella differenza tra amare la libertà e fare le cose alla cazzo di cane, è questa differenza si chiama #BorisJohn… - medicojunghiano : RT @ercivettone1: C'è una bella differenza tra amare la libertà e fare le cose alla cazzo di cane, è questa differenza si chiama #BorisJohn… -

Ultime Notizie dalla rete : differenza tra La differenza tra prima e seconda ondata di Covid-19 in Europa sono i movimenti negazionisti nelle piazze Il Foglio Affondo di Toti: "Salvini leader? Non vedo alcun progetto"

"Da lui e dai suoi mi aspettavo sorrisi e brindisi, non i musi lunghi di questi giorni. Questa dovrebbe essere la differenza tra il segretario di un partito e il leader di uno schieramento", conclude.

Disillusi, ma coinvolti. Usa 2020 si gioca anche sul voto dei giovani

Molti “ma” si intrecciano per spiegare come mai, alla fin fine, tutto l’interesse si risolve in un pauroso astensionismo tra i più alti dell’Occidente. Gli importa, ma votare è complesso: a differenza ...

"Da lui e dai suoi mi aspettavo sorrisi e brindisi, non i musi lunghi di questi giorni. Questa dovrebbe essere la differenza tra il segretario di un partito e il leader di uno schieramento", conclude.Molti “ma” si intrecciano per spiegare come mai, alla fin fine, tutto l’interesse si risolve in un pauroso astensionismo tra i più alti dell’Occidente. Gli importa, ma votare è complesso: a differenza ...