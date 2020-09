La denuncia dei medici dell'Avana: "Siamo schiavi al servizio del regime" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Paolo Manzo Il rapporto ong: "La dittatura ruba ai camici l'85% degli stipendi pagati dai Paesi beneficiari". Oggi il tema a Bruxelles «Non puoi avere rapporti con nessuno, devi fare propaganda al regime 24 ore al giorno, ti obbligano a falsificare le statistiche mediche, ti sequestrano il passaporto, ti monitorano a vista, ti ricattano». Chi parla è Manoreys Rojas, ortopedico cubano mandato a lavorare in Ecuador nel 2014. Lui è uno dei 622 medici che ieri hanno denunciato la condizione di schiavitù a cui sono costretti a vivere da anni dalla tirannia dell'Avana, che vende per «umanitarismo» ciò che invece è «la riduzione di professionisti in automi al servizio della ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Paolo Manzo Il rapporto ong: "La dittatura ruba ai camici l'85% degli stipendi pagati dai Paesi beneficiari". Oggi il tema a Bruxelles «Non puoi avere rapporti con nessuno, devi fare propaganda al24 ore al giorno, ti obbligano a falsificare le statistiche mediche, ti sequestrano il passaporto, ti monitorano a vista, ti ricattano». Chi parla è Manoreys Rojas, ortopedico cubano mandato a lavorare in Ecuador nel 2014. Lui è uno dei 622che ieri hannoto la condizione ditù a cui sono costretti a vivere da anni dalla tirannia, che vende per «umanitarismo» ciò che invece è «la riduzione di professionisti in automi ala ...

rtl1025 : ?? “Cara Azzolina, questi sono gli alunni di una classe genovese che scrivono in ginocchio perché non hanno i banchi… - TotiGenova : RT @SOSitalia: L'abuso dei minori è un problema che minaccia la vita di milioni di bambini nel mondo ??. Per fermare gli abusi sui minori… - Simone55555r : Se chi denuncia interessi economici tra politica e camorra per la spartizione dei fondi post terremoto in Campania… - micioruffi : RT @micioruffi: “La giusta denuncia dei vizi della politica è servita non per rendere la politica più virtuosa, ma per combattere la politi… - autproductiond1 : @paoloigna1 @YouTube -

Ultime Notizie dalla rete : denuncia dei La denuncia dei medici dell'Avana: "Siamo schiavi al servizio del regime" il Giornale La denuncia dei medici dell'Avana: "Siamo schiavi al servizio del regime"

Chi parla è Manoreys Rojas, ortopedico cubano mandato a lavorare in Ecuador nel 2014. Lui è uno dei 622 medici che ieri hanno denunciato la condizione di schiavitù a cui sono costretti a vivere da ...

Aggredito con il compagno per un bacio anche Pavia si mobilita per Marlon

Per Alessandro Zan, padovano, deputato Pd e relatore del Ddl contro l’omotransfobia e la misoginia, «questo ennesimo attacco, nel cuore di una città all’avanguardia sul rispetto dei diritti ...

Chi parla è Manoreys Rojas, ortopedico cubano mandato a lavorare in Ecuador nel 2014. Lui è uno dei 622 medici che ieri hanno denunciato la condizione di schiavitù a cui sono costretti a vivere da ...Per Alessandro Zan, padovano, deputato Pd e relatore del Ddl contro l’omotransfobia e la misoginia, «questo ennesimo attacco, nel cuore di una città all’avanguardia sul rispetto dei diritti ...