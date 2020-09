La casa di Rosa Parks nel Palazzo Reale di Napoli

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Ladisimbolicamente esposta a, nel cortile d’onore delLouise McCauley, conosciuta come, nata il 4 febbraio 1913 a Tuskegee (Alabama) e morta il 24 ottobre 2005 a Detroit nel Michigan. Era una donna afroamericana, figura emblematica della lotta alla segregazione razziale negli Stati Uniti, conosciuta come “madre del movimento per i diritti civili” dal Congresso degli Stati Uniti. È diventata famosa il 1° dicembre 1955, a Montgomery (Alabama), rifiutandosi di cedere il posto a un passeggero bianco sull’autobus guidato da James F. Blake. Arrestata dalla polizia, fu multata di quindici dollari. Il 5 dicembre 1955, ...