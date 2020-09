La candidata Pd a Trento e quegli articoli sessisti: “Attacchi di bassa lega, non negateci l’entusiasmo della politica” (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’hanno definita “candidata sexy”, “ammiccante”, “scollatissima”, “esplosiva” e “soprattutto formosissima”. Lei è Vittoria De Felice, 31 anni, candidata nelle liste del Pd alle elezioni comunali di Trento. Originaria di Portici, in provincia di Napoli, laureanda in Giurisprudenza all’Università di Trento, durante la campagna elettorale De Felice è stata oggetto di alcuni articoli giornalistici di matrice sessista, nei quali si sottolineavano la sua “bellezza mozzafiato”, il suo “corpo da modella”, la sua “scollatura da urlo”. Ora, chiuse le elezioni, De Felice – che non è riuscita a essere eletta in Consiglio comunale – ha deciso di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’hanno definita “sexy”, “ammiccante”, “scollatissima”, “esplosiva” e “soprattutto formosissima”. Lei è Vittoria De Felice, 31 anni,nelle liste del Pd alle elezioni comunali di. Originaria di Portici, in provincia di Napoli, laureanda in Giurisprudenza all’Università di, durante la campagna elettorale De Felice è stata oggetto di alcunigiornalistici di matrice sessista, nei quali si sottolineavano la sua “bellezza mozzafiato”, il suo “corpo da mo”, la sua “scollatura da urlo”. Ora, chiuse le elezioni, De Felice – che non è riuscita a essere eletta in Consiglio comunale – ha deciso di ...

