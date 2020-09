La Bielorussia ha messo il bavaglio al web (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lo YouTuber bielorusso Sergei Tikhanovsky, attivista pro-democrazia, aveva annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali 2020 del suo paese a maggio scorso, ma è stato arrestato due giorni dopo. La moglie, Svetlana Tikhanovskaya, ha deciso allora di correre lei stessa contro Alexander Lukashenko. Minacciata di vendette sui figli se non si fosse dimessa dalla corsa presidenziale, li ha mandati all’estero ed è emersa come il principale avversario di Lukashenko. Però, a dispetto delle mobilitazioni, delle accuse di brogli … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lo YouTuber bielorusso Sergei Tikhanovsky, attivista pro-democrazia, aveva annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali 2020 del suo paese a maggio scorso, ma è stato arrestato due giorni dopo. La moglie, Svetlana Tikhanovskaya, ha deciso allora di correre lei stessa contro Alexander Lukashenko. Minacciata di vendette sui figli se non si fosse dimessa dalla corsa presidenziale, li ha mandati all’estero ed è emersa come il principale avversario di Lukashenko. Però, a dispetto delle mobilitazioni, delle accuse di brogli … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

BergoglioDj : @LiaQuartapelle Senti Sassoli vai, che lui a scherzi al telefono con la Bielorussia è messo bene ?????? - Luciana12827144 : @ProfCampagna @belarusboy ?? vero proprio come in Italia che ha perso la propria sovranità monetaria e costituzional… - MANGO55MANGO : RT @europea_lk: Il tema della Difesa Ue è tornato in auge anche a seguito degli ultimi sviluppi in Bielorussia e nel Mediterraneo. Preoccup… - AugeBotCmd : RT @europea_lk: Il tema della Difesa Ue è tornato in auge anche a seguito degli ultimi sviluppi in Bielorussia e nel Mediterraneo. Preoccup… - europea_lk : Il tema della Difesa Ue è tornato in auge anche a seguito degli ultimi sviluppi in Bielorussia e nel Mediterraneo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia messo Bielorussia, nonostante proteste Lukashenko giura da presidente askanews Bielorussia, nonostante proteste Lukashenko giura da presidente

occidentale e nord-occidentale della Repubblica di Bielorussia, che confina con tre Paesi Ue la Polonia a ovest e con la Lituania e la Lettonia a nord ovest. Metti mi piace su Facebook per vedere ...

Bielorussia, Lukashenko giura per il sesto mandato

Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...

occidentale e nord-occidentale della Repubblica di Bielorussia, che confina con tre Paesi Ue la Polonia a ovest e con la Lituania e la Lettonia a nord ovest. Metti mi piace su Facebook per vedere ...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...