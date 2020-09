La battaglia della Cgil contro il contratto dei rider (Di mercoledì 23 settembre 2020) Da una parte una sigla sindacale, la Ugl, che per la prima volta raggiunge un accordo storico per i rider garantendo loro tutele e una paga minima oraria. Dall'altra parte la Cgil che si scaglia con forza contro il patto. In mezzo, il ministero del Lavoro che pende verso il sindacato di sinistra.Ripercorriamo i punti di questa vicenda. Dopo un lungo tira e molla, lo scorso 15 settembre Assodelivery, l'associazione che rappresenta l'industria italiana delle consegne cui aderiscono Deliveroo, Glovo, Just eat, Social food e Uber eats, ha siglato un contratto collettivo di lavoro con il sindacato Ugl. È un'intesa che, per la prima volta in Italia (e in Europa), tutela i rider che operano come lavoratori autonomi nell'industria italiana del «food delivery». La decisione, tuttavia, non ... Leggi su panorama (Di mercoledì 23 settembre 2020) Da una parte una sigla sindacale, la Ugl, che per la prima volta raggiunge un accordo storico per igarantendo loro tutele e una paga minima oraria. Dall'altra parte lache si scaglia con forzail patto. In mezzo, il ministero del Lavoro che pende verso il sindacato di sinistra.Ripercorriamo i punti di questa vicenda. Dopo un lungo tira e molla, lo scorso 15 settembre Assodelivery, l'associazione che rappresenta l'industria italiana delle consegne cui aderiscono Deliveroo, Glovo, Just eat, Social food e Uber eats, ha siglato uncollettivo di lavoro con il sindacato Ugl. È un'intesa che, per la prima volta in Italia (e in Europa), tutela iche operano come lavoratori autonomi nell'industria italiana del «food delivery». La decisione, tuttavia, non ...

Ultime Notizie dalla rete : battaglia della Usa: la battaglia della Corte Suprema Piccole Note Referendum taglio parlamentari, Calenda: “Da battaglia per il No nascerà fronte repubblicano"

In Campania quasi 2 milioni di elettori ha votato per il Sì, contro i 550mila del NO. I voti favorevoli al taglio dei parlamentari raggiungono una percentuale molto più alta della media ...

Ricciardo: “Tirar fuori ogni millesimo dalla vettura”

Queste le parole dei due portacolori Renault in presentazione dell’appuntamento di Sochi, decimo appuntamento della F1 2020. Daniel Ricciardo: “Vogliamo continuare a fare bene durante questo fine ...

