Kim Kardashian pianifica il divorzio da Kanye West: colpa delle frasi anti-aborto e del lockdown

La favola tra Kim Kardashian e Kanye West sembra essere ai titoli di coda. A rivelarlo alcune indiscrezioni di Page Six. Secondo quanto riferito, Kim Kardashian sta valurando la possibilità di porre fine al suo matrimonio con Kanye West, dopo le affermazioni pubbliche del marito anti-aborto, comprese quelle legate alla loro figlia. La 39enne star di Keeping Up With The Kardashians ha ammesso di avere problemi a dormire dopo aver toccato i punti più bassi dall'inizio della sua relazione con il rapper 43enne. Kim, come rivela il Mirror, ha pubblicato sulla sua Instagram Story che era completamente sveglia prima dell'alba, spiegando che attualmente è in preda all'insonnia.

Kim Kardashian e il «divorzio pianificato» con Kanye West (dopo le frasi anti aborto)

Kim Kardashian e Paris Hilton: pace fatta, le due sono di nuovo amiche

L’amicizia che legava Kim Kardashian e Paris Hilton aveva subito una brusca frenata con l’avvento, nel 2000, del reality “Al passo con i Kardashian”, distribuito da E! ed ora disponibile in streaming ...

