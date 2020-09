Katie Holmes sempre più innamorata dello chef Emilio Vitolo: le foto del primo bacio (Di mercoledì 23 settembre 2020) Prosegue a gonfie vele l’amore tra Katie Holmes, 41 anni, e lo chef trentatreenne Emilio Vitolo jr. I due, avvistati per la prima volta insieme i primi di settembre, adesso sono stati fotografati a cena in un ristorante di New York, tra baci, sorrisi e sguardi languidi. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 settembre 2020) Prosegue a gonfie vele l’amore tra Katie Holmes, 41 anni, e lo chef trentatreenne Emilio Vitolo jr. I due, avvistati per la prima volta insieme i primi di settembre, adesso sono stati fotografati a cena in un ristorante di New York, tra baci, sorrisi e sguardi languidi.

lillydessi : Tagli di capelli medi autunno 2020: tutte pazze per il long bob, da Jennifer Lopez a Katie Holmes - Io Donna… - IOdonna : Tagli di capelli medi autunno 2020: tutte pazze per la lunghezza media, da J.Lo a Katie Holmes - RegalinoV : Katie ed Emilio, in love a New York - zazoomblog : Katie Holmes: il fidanzato è un famoso chef italiano ufficiale - #Katie #Holmes: #fidanzato #famoso - zazoomblog : Tagli di capelli medi autunno 2020: tutte pazze per la lunghezza media da J.Lo a Katie Holmes - #Tagli #capelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Katie Holmes Katie Holmes sempre più innamorata dello chef Emilio Vitolo: le foto del primo bacio Vanity Fair.it Katie ed Emilio, in love a New York

Katie Holmes ed Emilio Vitolo Jr non hanno più alcuna intenzione di nascondersi! Ieri pomeriggi i due piccioncini sono stati fotografata mentre passeggiavano per le vie di New York: muniti di mascheri ...

Katie Holmes a passeggio a New York - 3

29/08/2020 | Addio a Chadwick Boseman, è morta a 43 anni la star di Black Panther 28/08/2020 | Daisy Ridley: Nessuna proposta di lavoro dopo la saga di Guerre Stellari 26/08/2020 | Il trailer e il pos ...

Katie Holmes ed Emilio Vitolo Jr non hanno più alcuna intenzione di nascondersi! Ieri pomeriggi i due piccioncini sono stati fotografata mentre passeggiavano per le vie di New York: muniti di mascheri ...29/08/2020 | Addio a Chadwick Boseman, è morta a 43 anni la star di Black Panther 28/08/2020 | Daisy Ridley: Nessuna proposta di lavoro dopo la saga di Guerre Stellari 26/08/2020 | Il trailer e il pos ...