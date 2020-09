Juventus Suarez, il calciatore lascia il Barcellona: la nuova squadra (Di mercoledì 23 settembre 2020) Luis Suarez ha accettato la corte dell’Atletico Madrid. E’ finita in maniera incredibile la telenovela che infiammato il mercato estivo tra la Juventus e l’attaccante uruguaiano. Secondo quanto riportato da AS, il ragazzo avrebbe lasciato il centro di allenamento in lacrime dopo 6 anni di permanenza. Un indizio che conferma il trasferimento del ragazzo, ormai vicinissimo all’Atletico Madrid. Juventus: Suarez verso l’Atletico Madrid Suarez accetterà un biennale da 7 milioni di Euro più relativi bonus legati agli obiettivi raggiunti. I Colchoneros riconosceranno anche un indennizzo ai catalani. Leggi anche:Morata Juventus, lo spagnolo si presenta: “Non potevo dire no. Prometto di…” Svanisce definitivamente, ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 23 settembre 2020) Luisha accettato la corte dell’Atletico Madrid. E’ finita in maniera incredibile la telenovela che infiammato il mercato estivo tra lae l’attaccante uruguaiano. Secondo quanto riportato da AS, il ragazzo avrebbeto il centro di allenamento in lacrime dopo 6 anni di permanenza. Un indizio che conferma il trasferimento del ragazzo, ormai vicinissimo all’Atletico Madrid.verso l’Atletico Madridaccetterà un biennale da 7 milioni di Euro più relativi bonus legati agli obiettivi raggiunti. I Colchoneros riconosceranno anche un indennizzo ai catalani. Leggi anche:Morata, lo spagnolo si presenta: “Non potevo dire no. Prometto di…” Svanisce definitivamente, ...

brfootball : Morata: In Turin getting his Juventus medical Suarez: Deal to Atletico done, per @FabrizioRomano ?? - ZZiliani : FERMI TUTTI! Come ci raccontano oggi i media, “al momento l’ipotesi di investigatori e inquirenti è che l’universit… - Sport_Mediaset : #Suarez, ora la #Juve trema: accordo tra legale della società e università. Lo riporta 'Il Corriere della Sera'.… - Eurosport_IT : Ci sono o non ci sono rischi per la Juventus dopo il 'caso Suarez'? ?? #Suarez | #Juventus - matteoduranti10 : RT @FedericoRuffo: L'avvocato Turco al centro delle intercettazioni sul caso #Suarez ,è la stessa che tentava di farsi consegnare in ospeda… -