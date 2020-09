Juventus, senti Lippi: “L’arrivo di Morata? Ho la mia idea. Pirlo ha una dote importante” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Parola all'ex tecnico della Juventus e della Nazionale italiana.Marcello Lippi, intervistato ai microfoni di 'Radio Bianconera', ha detto la sua in merito alla decisione della società bianconera di puntare ancora una volta su Alvaro Morata e di affidare la guida tecnica della prima squadra ad Andrea Pirlo. Di seguito, le sue dichiarazioni.Morata - “È un attaccante bravo che è la cosa più importante, poi ha già giocato con Cristiano Ronaldo, nella Juventus, ha un feeling importante con l’ambiente, quindi c’è da avere fiducia. Dzeko e Milik? Mi sono fatto l’idea che si siano portati avanti dei programmi, delle trattative. Probabilmente erano convinti della validità di queste scelte, ma poi sono ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 settembre 2020) Parola all'ex tecnico dellae della Nazionale italiana.Marcello, intervistato ai microfoni di 'Radio Bianconera', ha detto la sua in merito alla decisione della società bianconera di puntare ancora una volta su Alvaroe di affidare la guida tecnica della prima squadra ad Andrea. Di seguito, le sue dichiarazioni.- “È un attaccante bravo che è la cosa più importante, poi ha già giocato con Cristiano Ronaldo, nella, ha un feeling importante con l’ambiente, quindi c’è da avere fiducia. Dzeko e Milik? Mi sono fatto l’che si siano portati avanti dei programmi, delle trattative. Probabilmente erano convinti della validità di queste scelte, ma poi sono ...

Mediagol : #Juventus, senti Lippi: 'L'arrivo di Morata? Ho la mia idea. Pirlo ha una dote importante' - ETuitta : @manueIfantoni @Alessan02694862 Ma non ti senti ridicolo? Se non ti ci senti te lo dico io, sei ridicolo. Tu e tutt… - frigiola : @Duttale Senti. Hai problemi di comprensione del testo. Ad oggi la juventus non ha commesso nulla. La vicenda però… - cazzariout : @_deep_x Senti già che ci sei, spiegaci perchè parlasti di #Suarez opportunità, e perchè nella presentazione con la… - Chiedonoperme : RT @OfficialRiko_: Si può dire che la #Juventus con l’esame acchittato ha toccato il fondo? Non me fate sentì che era il giocatore interess… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus senti Juventus, senti Lippi: “L’arrivo di Morata? Ho la mia idea. Pirlo ha una dote importante” Mediagol.it Juventus, obiettivo Federico Chiesa: perché ora è davvero possibile, il ruolo del giocatore

Douglas Costa al Wolverhampton e Federico Chiesa alla Juventus. Questa è l'ultima idea del calciomercato della società bianconera. Ci sono però delle difficoltà: l’esterno brasiliano non ha tutta ques ...

Juve nel destino: Morata nuova freccia per l'attacco di Pirlo

La Juventus riabbraccia Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo ritrova la maglia bianconera quattro anni dopo un addio doloroso, solo perchè il Real Madrid esercitò una clausola di recompra dopo le due ...

Douglas Costa al Wolverhampton e Federico Chiesa alla Juventus. Questa è l'ultima idea del calciomercato della società bianconera. Ci sono però delle difficoltà: l’esterno brasiliano non ha tutta ques ...La Juventus riabbraccia Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo ritrova la maglia bianconera quattro anni dopo un addio doloroso, solo perchè il Real Madrid esercitò una clausola di recompra dopo le due ...