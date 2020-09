Juventus, Morata: “Questa una grande famiglia, svelo mio obiettivo. Tutto su Pirlo e i tifosi, ecco cosa mi è mancato di più” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Alvaro Morata riabbraccia la Juve.Dopo aver indossato la casacca bianconera dal 2014 al 2016, Alvaro Morata, è pronto a dare inizio alla sua seconda avventura alla "Vecchia Signora". Un ritorno, quello dell'ex Atletico Madrid a Torino, fortemente voluto dal tecnico Andrea Pirlo e di certo accolto con gioia dalla piazza juventina: in fibrillazione dopo l'ufficializzazione del trasferimento del classe '92 avvenuta dalla giornata di ieri. Intervenuto ai microfoni di "Juventus TV", è lo spagnolo a mostrare Tutto il suo entusiasmo per il suo ritorno in bianconero."Sono sensazioni bellissime per me il fatto di tornare qua. Sono sempre stato legato alla Juve, sono felicissimo e non vedo l'ora di allenarmi insieme ai miei compagni. Il mio primo periodo qui è stato molto bello, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 settembre 2020) Alvaroriabbraccia la Juve.Dopo aver indossato la casacca bianconera dal 2014 al 2016, Alvaro, è pronto a dare inizio alla sua seconda avventura alla "Vecchia Signora". Un ritorno, quello dell'ex Atletico Madrid a Torino, fortemente voluto dal tecnico Andreae di certo accolto con gioia dalla piazza juventina: in fibrillazione dopo l'ufficializzazione del trasferimento del classe '92 avvenuta dalla giornata di ieri. Intervenuto ai microfoni di "TV", è lo spagnolo a mostrareil suo entusiasmo per il suo ritorno in bianconero."Sono sensazioni bellissime per me il fatto di tornare qua. Sono sempre stato legato alla Juve, sono felicissimo e non vedo l'ora di allenarmi insieme ai miei compagni. Il mio primo periodo qui è stato molto bello, ...

