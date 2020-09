Juventus-Morata, Di Marzio: “Poco concreto, ma con Ronaldo…” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Gianni Di Marzio dice la sua sull’affare per Morata alla Juventus. In molti in queste ultime ore stanno facendo sentire la propria voce sul tema: è l’argomento del momento e, dopo quanto accaduto nelle scorse settimane, non potevamo aspettarci situazione differente. L’intrigo Dzeko–Milik tra bianconeri, Roma e Napoli, infatti, ha tenuto tutti incollati alle ultime notizie di mercato e con l’arrivo dello spagnolo a Torino, per la sua seconda avventura con la Vecchia Signora, il turbinio di rumors sembrerebbe essersi finalmente placato. Adesso la palla passa proprio a Morata, che dovrà dimostrare il suo valore all’interno dell’attacco di Pirlo in coppia con Ronaldo: ma cosa ne pensano gli addetti ai lavori? LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Gianni Didice la sua sull’affare peralla. In molti in queste ultime ore stanno facendo sentire la propria voce sul tema: è l’argomento del momento e, dopo quanto accaduto nelle scorse settimane, non potevamo aspettarci situazione differente. L’intrigo Dzeko–Milik tra bianconeri, Roma e Napoli, infatti, ha tenuto tutti incollati alle ultime notizie di mercato e con l’arrivo dello spagnolo a Torino, per la sua seconda avventura con la Vecchia Signora, il turbinio di rumors sembrerebbe essersi finalmente placato. Adesso la palla passa proprio a, che dovrà dimostrare il suo valore all’interno dell’attacco di Pirlo in coppia con Ronaldo: ma cosa ne pensano gli addetti ai lavori? LEGGI ANCHE: Calciomercato, ...

brfootball : Morata: In Turin getting his Juventus medical Suarez: Deal to Atletico done, per @FabrizioRomano ?? - goal : Cristiano Ronaldo and Alvaro Morata are reunited at Juventus ?? - juventusfc : Momenti indelebili. ?? Ricomincia a farci sognare, @AlvaroMorata! ? #MoreMorata #LiveAhead - davideinno85 : RT @UEFAcom_it: ? Alvaro #Morata a segno in #UCL con la #Juventus nel 2015 ?? #UCL | @juventusfc @AlvaroMorata - LAROMA24 : Juventus: tattica e partitella, Dybala in gruppo. Individuale per Morata #AsRoma -