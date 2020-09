Juventus, l’idea di Porrini: “Ecco il ruolo perfetto per Bernardeschi” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Da qualche settimana a questa parte, il nome di Federico Bernardeschi sarebbe finito fuori dai radar delle cronache di calciomercato. Non bisognerebbe nemmeno stupirsi troppo, in quando il numero 33 della Juventus è infortunato e dovrebbe rimanere ai box almeno fino a metà ottobre. Tuttavia, Andrea Pirlo starebbe ragionando sul ruolo che potrebbe avere l’ex Fiorentina all’interno del suo scacchiere tattico. Dato che il reparto avanzato al momento sarebbe un po’ troppo folto, sarebbe complicato trovare una collocazione adatta a Bernardeschi, quando tornerà a disposizione. Detto questo, all’ex Fiorentina potrebbe spettare il ruolo di jolly, pronto a subentrare in caso di necessità, essendo un giocatore molto duttile, utile sia in attacco che a centrocampo. Tutto questo discorso varrebbe ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Da qualche settimana a questa parte, il nome di Federico Bernardeschi sarebbe finito fuori dai radar delle cronache di calciomercato. Non bisognerebbe nemmeno stupirsi troppo, in quando il numero 33 dellaè infortunato e dovrebbe rimanere ai box almeno fino a metà ottobre. Tuttavia, Andrea Pirlo starebbe ragionando sulche potrebbe avere l’ex Fiorentina all’interno del suo scacchiere tattico. Dato che il reparto avanzato al momento sarebbe un po’ troppo folto, sarebbe complicato trovare una collocazione adatta a Bernardeschi, quando tornerà a disposizione. Detto questo, all’ex Fiorentina potrebbe spettare ildi jolly, pronto a subentrare in caso di necessità, essendo un giocatore molto duttile, utile sia in attacco che a centrocampo. Tutto questo discorso varrebbe ...

mittdolcino : Corriere: Intercettate telefonate per cui dg della Juventus chiamo Siena per facilitare l'esame di Suarez (chi ha d… - blackwhite1986 : @PrincepsMarco @tancredipalmeri E neanche dall'Atletico e già da prima dell'esame si diceva che la Juventus aveva a… - SabirBoss17 : RT @SergioFiscion: Se l'idea iniziale era vincere il decimo di fila ora, dal presidente all'ultimo lavoratore in società, deve esserci un s… - DNAGOBBO1897 : RT @SergioFiscion: Se l'idea iniziale era vincere il decimo di fila ora, dal presidente all'ultimo lavoratore in società, deve esserci un s… - SergioFiscion : Se l'idea iniziale era vincere il decimo di fila ora, dal presidente all'ultimo lavoratore in società, deve esserci… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus l’idea Juve.com: l’unico sito non ufficiale dei bianconeri è di un cinese (che lo vende) Corriere della Sera