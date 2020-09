Juventus, l’affondo su Chiesa dipende solo da… Douglas Costa (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Juventus osserva e colpisce sul mercato. Dopo aver chiuso per l'arrivo di Alvaro Morata, ecco che per il reparto avanzato potrebbero presto esserci ulteriori novità. Se Suarez e Dzeko sembrano, per il momento, messi da parte, la Vecchia Signora potrebbe cercare un rinforzo che possa dare una mano alla fascia destra sia del centrocampo sia in un settore più avanzato. Il nome, neppure tanto nuovo, è quello di Federico Chiesa.Juventus: Chiesa dipende da Douglas Costacaption id="attachment 996655" align="alignnone" width="724" Douglas Costa (Getty Images)/captionSecondo quanto si apprende da Tuttosport l'operazione tra la Fiorentina e la Juventus per Chiesa resta ancora possibile ma ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 settembre 2020) Laosserva e colpisce sul mercato. Dopo aver chiuso per l'arrivo di Alvaro Morata, ecco che per il reparto avanzato potrebbero presto esserci ulteriori novità. Se Suarez e Dzeko sembrano, per il momento, messi da parte, la Vecchia Signora potrebbe cercare un rinforzo che possa dare una mano alla fascia destra sia del centrocampo sia in un settore più avanzato. Il nome, neppure tanto nuovo, è quello di Federicodacaption id="attachment 996655" align="alignnone" width="724"(Getty Images)/captionSecondo quanto si apprende da Tuttosport l'operazione tra la Fiorentina e laperresta ancora possibile ma ...

