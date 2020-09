Jesi | disoccupato chiedeva l’elemosina al semaforo | vince 300mila euro al Gratta e Vinci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 settembre 2020)da qualche anno, Tizianol’elemosina aldopo aver lanciato in aria il suo capellino giallo, dando vita a uno show che tutti in zona conoscevano. Ma il 16 agosto, davanti a un distributore automatico di una tabaccheria di, in proa di Ancona, la sua vita è cambiata: il 60enne ha inserito 5nella macchinetta per acquistare une ne ha vinti. L’uomo ha riscosso lata in questi giorni e ha ringraziato la tabaccheria con un cospicuo assegno. Nel frattempo si è tagliato la barba e accorciato i capelli lunghi, un look con il quale era noto a tutta la città. Tiziano ha perso qualche hanno fa il lavoro in una ditta di pulizia ...