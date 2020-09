Intercettazioni, passaporto Recoba e cosa rischia la Juve per il caso Suarez: situazione aggiornata (Di mercoledì 23 settembre 2020) La vicenda del passaporto Recoba falso, voluto dall’Inter, come elemento di raffronto per il caso Suarez. La Procura della Figc ha aperto un’inchiesta sul caso Suarez e seppur al momento il calciatore uruguaiano e la Juventus non sono assolutamente indagati, è bene precisare cosa potrebbe accadere soprattutto alla società bianconera. In queste ore molti tifosi bianconeri si sono allarmati quando hanno sentito la notizia dell’esame di italiano falsato di Luis Suarez all’Università di Perugia, convinti insomma di come fosse stata la Juventus a premere affinché l’attaccante uruguaiano ottenesse prima possibile il passaporto italiano. Per ora ... Leggi su bufale (Di mercoledì 23 settembre 2020) La vicenda delfalso, voluto dall’Inter, come elemento di raffronto per il. La Procura della Figc ha aperto un’inchiesta sule seppur al momento il calciatore uruguaiano e lantus non sono assolutamente indagati, è bene precisarepotrebbe accadere soprattutto alla società bianconera. In queste ore molti tifosi bianconeri si sono allarmati quando hanno sentito la notizia dell’esame di italiano falsato di Luisall’Università di Perugia, convinti insomma di come fosse stata lantus a premere affinché l’attaccante uruguaiano ottenesse prima possibile ilitaliano. Per ora ...

fattoquotidiano : CASO SUAREZ L’esame del n. 9 del Barça (“organizzato dalla Juventus”) per il passaporto è stato una farsa: lo dimos… - clikservernet : Intercettazioni, passaporto Recoba e cosa rischia la Juve per il caso Suarez: situazione aggiornata - Noovyis : (Intercettazioni, passaporto Recoba e cosa rischia la Juve per il caso Suarez: situazione aggiornata) Playhitmusic… - RRmpinero : RT @fattoquotidiano: CASO SUAREZ L’esame del n. 9 del Barça (“organizzato dalla Juventus”) per il passaporto è stato una farsa: lo dimostra… - profondoblu74 : @gianlucarossitv Se fosse così che la Juventus da juventino sia stata coinvolta in questo illecito per avere Suarez… -