Inter, sirene di mercato dalla Premier League: 60 milioni di motivi per… vendere un top player (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'Inter deve ragionare sul mercato, non solo quello in entrata. Dopo essersi liberata dell'ingaggio di Godin e aver dato il via libera all'affare Vidal, ufficializzato nelle scorse ore, ecco che la società sta valutando un'altra uscita che potrebbe far respirare le casse del club e aiutare anche a completare la rosa per questa stagione 2020-21.Inter: 60 milioni per Skriniarcaption id="attachment 710409" align="alignnone" width="504" Skriniar (Getty Images)/captionSecondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Inter avrebbe ricevuto un'offerta più che Interessante per Milan Skriniar. Il centrale difensivo non risulta tra gli incedibili di Antonio Conte e già da tempo il suo nome è tra quelli sacrificabili, ovviamente a fronte di una degna ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'deve ragionare sul, non solo quello in entrata. Dopo essersi liberata dell'ingaggio di Godin e aver dato il via libera all'affare Vidal, ufficializzato nelle scorse ore, ecco che la società sta valutando un'altra uscita che potrebbe far respirare le casse del club e aiutare anche a completare la rosa per questa stagione 2020-21.: 60per Skriniarcaption id="attachment 710409" align="alignnone" width="504" Skriniar (Getty Images)/captionSecondo le ultime indiscrezioni di, l'avrebbe ricevuto un'offerta più cheessante per Milan Skriniar. Il centrale difensivo non risulta tra gli incedibili di Antonio Conte e già da tempo il suo nome è tra quelli sacrificabili, ovviamente a fronte di una degna ...

ItaSportPress : Inter, sirene di mercato dalla Premier League: 60 milioni di motivi per... vendere un top player -… - MarcosPalermo : @Datafriedkin @nikita82roma @PinelliMeo @OfficialASRoma @friedkingroup @ASRomaEN si diceva che era pronto a tornare… - MarcoLe86931402 : @BullaInterista Quando mette il bollino rosso è agitato. Quando è contento mette le sirene. Quando è una cosa brut… - passione_inter : Ex Inter - Sirene inglesi per Alex Telles: c'è il Manchester United. E' scontro con il PSG -… - fcin1908it : Inter, Vidal rimane in stand by: Zhang vuole prima una cessione. Perisic, sirene tedesche - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter sirene Inter, sirene di mercato dalla Premier League: 60 milioni di motivi per… vendere un top player ItaSportPress Inter, sirene di mercato dalla Premier League: 60 milioni di motivi per… vendere un top player

L’Inter deve ragionare sul mercato, non solo quello in entrata. Dopo essersi liberata dell’ingaggio di Godin e aver dato il via libera all’affare Vidal, ufficializzato nelle scorse ore, ecco che la so ...

Le Sirene di Ulisse 2020, al Circolo Savoia il Trofeo Terzo Pilastro Internazionale

Successo di emozioni, tripudio sportivo. E’ il Circolo Savoia a vincere il Trofeo Terzo Pilastro Internazionale, messo in palio per la seconda edizione delle Sirene di Ulisse 2020. Nutrita la partecip ...

L’Inter deve ragionare sul mercato, non solo quello in entrata. Dopo essersi liberata dell’ingaggio di Godin e aver dato il via libera all’affare Vidal, ufficializzato nelle scorse ore, ecco che la so ...Successo di emozioni, tripudio sportivo. E’ il Circolo Savoia a vincere il Trofeo Terzo Pilastro Internazionale, messo in palio per la seconda edizione delle Sirene di Ulisse 2020. Nutrita la partecip ...