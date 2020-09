Inquilino moroso: come può tutelarsi il proprietario? I rimedi nella legge (Di mercoledì 23 settembre 2020) Inquilino moroso: come può tutelarsi il proprietario? I rimedi nella legge Non sempre il rapporto contrattuale tra proprietario ed Inquilino procede a gonfie vele e senza intoppi. Infatti, può ben succedere che l’affittuario, perché magari negli ultimi mesi afflitto da problemi economici e guai di natura finanziaria, decida di non versare più le rate dell’affitto, diventando così un Inquilino moroso. È vero che questa situazione potrebbe disorientare non pochi padroni di casa, ma non bisogna dimenticare che la legge costituisce pur sempre un valido appiglio in molti delicati frangenti. Vediamo allora più da ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 23 settembre 2020)puòil? INon sempre il rapporto contrattuale traedprocede a gonfie vele e senza intoppi. Infatti, può ben succedere che l’affittuario, perché magari negli ultimi mesi afflitto da problemi economici e guai di natura finanziaria, decida di non versare più le rate dell’affitto, diventando così un. È vero che questa situazione potrebbe disorientare non pochi padroni di casa, ma non bisogna dimenticare che lacostituisce pur sempre un valido appiglio in molti delicati frangenti. Vediamo allora più da ...

Il governo come è noto ha bloccato fino al 31 dicembre la possibilità da parte di un proprietario di casa di sfrattare un inquilino moroso. Una mossa che, se da un lato in piena emergenza Covid è ...

Da qualche giorno ilGiornale.it sta portando avanti la battaglia contro il blocco degli sfratti che ha colpito e non poco i proprietari di casa. In redazione abbiamo ricevuto da parte vostra una valan ...

