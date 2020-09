Inps: Addio ai pin, è in arrivo lo Spid! (Di mercoledì 23 settembre 2020) Chi percepisce una pensione nei prossimi mesi andrà incontro ad un cambiamento piuttosto importante: sta arrivando lo Spid. Si tratta di una nuova metodologia di accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Lo Spid andrà infatti a sostituire il sistema credenziale di accesso che si basava sul Pin. Questo grande passo in avanti per la gestione telematica della Pubblica Amministrazione era atteso da tempo. Che cosa è lo Spid? Spid è l’acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale. L’idea alla base di questo sistema è dunque quella di creare un’unica identità digitale del cittadino tramite la quale sarà possibile accedere da computer, table e smartphone a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. Questo sistema è concepito per garantire la massima sicurezza dei dati in modo da ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 settembre 2020) Chi percepisce una pensione nei prossimi mesi andrà incontro ad un cambiamento piuttosto importante: sta arrivando lo Spid. Si tratta di una nuova metodologia di accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Lo Spid andrà infatti a sostituire il sistema credenziale di accesso che si basava sul Pin. Questo grande passo in avanti per la gestione telematica della Pubblica Amministrazione era atteso da tempo. Che cosa è lo Spid? Spid è l’acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale. L’idea alla base di questo sistema è dunque quella di creare un’unica identità digitale del cittadino tramite la quale sarà possibile accedere da computer, table e smartphone a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. Questo sistema è concepito per garantire la massima sicurezza dei dati in modo da ...

Labellapassante : RT @ylefsch: Ci si lamentava tanto di IMMUNI per la privacy adesso arriva lui, SPID necessario per una miriade di operazioni. Lo hanno scar… - Zingariuosa : RT @ylefsch: Ci si lamentava tanto di IMMUNI per la privacy adesso arriva lui, SPID necessario per una miriade di operazioni. Lo hanno scar… - ylefsch : Ci si lamentava tanto di IMMUNI per la privacy adesso arriva lui, SPID necessario per una miriade di operazioni. Lo… - infoitinterno : Addio al PIN INPS: dal 1° ottobre ci vorrà lo SPID - ROSACANINACLUB : Addio al PIN INPS: dal 1° ottobre ci vorrà lo SPID -

Ultime Notizie dalla rete : Inps Addio NoiPa: “10 milioni di italiani hanno già attivato SPID”. Dal 1 ottobre addio al Pin Inps Orizzonte Scuola Cassa integrazione 2021, Gualtieri: solo per settori in difficoltà

Stop alla cassa integrazione generalizzata e gratuita per tutti con la fine del 2020, decisa per assorbire gli effetti economici devastanti della pandemia. In attesa della nota di aggiornamento al Def ...

NoiPa: 10 milioni di italiani hanno già attivato SPID. Dal 1 ottobre addio al Pin Inps

Con l’arrivo del mese di settembre, SPID ha tagliato il traguardo dei 10 milioni di account attivi. 10 milioni di italiani hanno quindi oggi a disposizione un’unica identità digitale da poter ...

Stop alla cassa integrazione generalizzata e gratuita per tutti con la fine del 2020, decisa per assorbire gli effetti economici devastanti della pandemia. In attesa della nota di aggiornamento al Def ...Con l’arrivo del mese di settembre, SPID ha tagliato il traguardo dei 10 milioni di account attivi. 10 milioni di italiani hanno quindi oggi a disposizione un’unica identità digitale da poter ...