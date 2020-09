Incriminato l'agente che uccise Breonna Taylor (Di mercoledì 23 settembre 2020) La donna, una delle icone dei recenti moti di #blacklivesmatter, era stata uccisa durante un fallimentare raid antidroga Leggi su media.tio.ch (Di mercoledì 23 settembre 2020) La donna, una delle icone dei recenti moti di #blacklivesmatter, era stata uccisa durante un fallimentare raid antidroga

Breonna Taylor venne uccisa sei mesi fa in Kentucky mentre dormiva. Il poliziotto che le sparò è accusato di omicidio e condotta insensata e pericolosa. Washington – Il poliziotto coinvolto nella mort ...

Dorme al volante di un'auto semiautomatica a 150 km/h

OTTAWA - Un ventenne è stato sorpreso in Canada dalla polizia mentre dormiva con il sedile reclinato al posto del conducente di un'auto a guida semiautonoma lanciata in autostrada a 150 chilometri ora ...

