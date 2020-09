Incognita Trump per il ritorno sulla Luna nel 2024

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Serviranno 28 miliardi di dollari per riportare l’uomonel. Lo prevede il piano presentato dalla NASA, il cui amministratore Jim Bridenstine ha aggiunto che, per avviare lo sviluppo del lander destinato a fare atterrare l’equipaggio, il Congresso americano dovrebbe approvare 3,2 miliardi di dollari entro Natale. Ilè una priorità per il presidente Donald, il quale però dovrà misurarsi con le elezioni del 3 novembre prossimo. Il programmare Artemis prevede l’impiego della capsula Orion e il nuovo sistema di lancio Space Launch System (Sls). Il lander dovrà essere scelto tra i progetti ...