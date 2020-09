In un giorno 241 morti e 10.799 nuovi casi: cosa sta succedendo in Spagna | Nel mondo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nel Paese iberico l’incidenza del virus tocca 287 persone ogni 100mila abitanti (in Italia siamo a 32). Con una circolazione del virus così prepotente, tutte le fasce di età vengono colpite e gli ospedali iniziano a riempirsi: il 16,8% dei posti in terapia intensiva sono occupati (anche se i decessi restano lontani dal triste primato della prima ondata) Leggi su corriere (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nel Paese iberico l’incidenza del virus tocca 287 persone ogni 100mila abitanti (in Italia siamo a 32). Con una circolazione del virus così prepotente, tutte le fasce di età vengono colpite e gli ospedali iniziano a riempirsi: il 16,8% dei posti in terapia intensiva sono occupati (anche se i decessi restano lontani dal triste primato della prima ondata)

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Spagna record di vittime in un giorno: 241. Johnson vara nuove restrizioni #ANSA - Corriere : Coronavirus: in Spagna in 24 ore 241 morti. Cosa sta succedendo - Corriere : Coronavirus: in Spagna in 24 ore 241 morti. Cosa sta succedendo - batuomo : RT @Corriere: Coronavirus: in Spagna in 24 ore 241 morti. Cosa sta succedendo - Soyhappiest : RT @Corriere: Coronavirus: in Spagna in 24 ore 241 morti. Cosa sta succedendo -

Ultime Notizie dalla rete : giorno 241 Coronavirus: in Spagna in un giorno 241 morti e 10.799 nuovi contagi. Che cosa sta succedendo Corriere della Sera Stanchezza, fiato corto e dolori muscolari: l'odissea senza fine dei guariti dal Covid-19

Idrossiclorochina e clorochina causano effetti collaterali: lo rivela l’analisi dei dati pre-Covid Il trattamento è stato associato a tassi più elevati di problemi cardiovascolari, inclusi cardiomiopa ...

Coronavirus: in Spagna in un giorno 241 morti e 10.799 nuovi contagi. Che cosa sta succedendo

In Spagna nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.799 nuovi contagi di coronavirus e 241 morti. Il dato sui decessi è il più alto in quella che si può chiamare la “seconda ondata” del Paese. Anch ...

Idrossiclorochina e clorochina causano effetti collaterali: lo rivela l’analisi dei dati pre-Covid Il trattamento è stato associato a tassi più elevati di problemi cardiovascolari, inclusi cardiomiopa ...In Spagna nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.799 nuovi contagi di coronavirus e 241 morti. Il dato sui decessi è il più alto in quella che si può chiamare la “seconda ondata” del Paese. Anch ...