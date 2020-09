Il viceministro Sileri: “All’Olimpico ok 20-25 mila tifosi” (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Gli stadi si possono portare a un terzo della capienza”. A dirlo oggi, 23 settembre 2020, è stato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenuto nella trasmissione di Rai Radio 1, Un Giorno da Pecora. “Nel momento in cui si mantengono due metri di sicurezza, con delle regole precise, si vietano gli abbracci, con l’utilizzo della mascherina e degli igienizzanti, io penso che l’ingresso ai tifosi si può portare ad un terzo della capienza dello stadio – le sue parole -. Nel caso dell’Olimpico, ad esempio, che può contenere circa 80 mila persone, io penso che l’ingresso potrebbe essere consentito a circa 20 o 25 mila tifosi”. Per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale, il viceministro Pierpaolo Sileri ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Gli stadi si possono portare a un terzo della capienza”. A dirlo oggi, 23 settembre 2020, è stato ildella Salute Pierpaolointervenuto nella trasmissione di Rai Radio 1, Un Giorno da Pecora. “Nel momento in cui si mantengono due metri di sicurezza, con delle regole precise, si vietano gli abbracci, con l’utilizzo della mascherina e degli igienizzanti, io penso che l’ingresso ai tifosi si può portare ad un terzo della capienza dello stadio – le sue parole -. Nel caso dell’Olimpico, ad esempio, che può contenere circa 80persone, io penso che l’ingresso potrebbe essere consentito a circa 20 o 25tifosi”. Per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale, ilPierpaolo...

