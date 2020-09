Il tweet della professoressa juventina che insegna all’università di Perugia (Di mercoledì 23 settembre 2020) “La vera domanda a questo punto è: chi glielo ha fatto fare? Quale motivazione, quale vantaggio promesso o presunto, spinge quattro stimati professori universitari a infilarsi in un guaio gigantesco, che ieri approda istantaneamente – prima impresa della Procura di Perugia sotto la guida del suo nuovo capo Raffaele Cantone, ex capo dell’Anac – su decine di homepage in Italia e all’estero?”. Se lo chiede Il Giornale nell’affrontare il caso dell’esame di italiano falso di Suarez. E avanza una serie di ipotesi, tra cui quella del tifo juventino della professoressa Spina, una delle docenti dell’Ateneo di Perugia indagate. “Sarà stato il tifo juventino di una delle esaminatrici, Stefania Spina, che il 22 aprile 2012 twittava, con tanto ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 settembre 2020) “La vera domanda a questo punto è: chi glielo ha fatto fare? Quale motivazione, quale vantaggio promesso o presunto, spinge quattro stimati professori universitari a infilarsi in un guaio gigantesco, che ieri approda istantaneamente – prima impresaProcura disotto la guida del suo nuovo capo Raffaele Cantone, ex capo dell’Anac – su decine di homepage in Italia e all’estero?”. Se lo chiede Il Giornale nell’affrontare il caso dell’esame di italiano falso di Suarez. E avanza una serie di ipotesi, tra cui quella del tifo juventinoSpina, una delle docenti dell’Ateneo diindagate. “Sarà stato il tifo juventino di una delle esaminatrici, Stefania Spina, che il 22 aprile 2012 twittava, con tanto ...

Ettore_Rosato : Le odierne decisioni della Cassazione sulla vicenda #Open fanno giustizia di tante polemiche. E spiegano perché ave… - Agenzia_Ansa : Tweet della Pontificia Accademia per la Vita con #Gesù nero, si scatena la polemica #ANSA - HuffPostItalia : Il Gesù della Pietà diventa nero. È polemica per il tweet della Pontificia Accademia per la Vita - ClaudioCly : RT @giuliaselvaggi2: È stata condannata a 33 anni di carcere e a 138 frustrate per le sue battaglie in Iran a tutela dei diritti umani. Dop… - Bccnna1 : RT @giuliaselvaggi2: È stata condannata a 33 anni di carcere e a 138 frustrate per le sue battaglie in Iran a tutela dei diritti umani. Dop… -

Ultime Notizie dalla rete : tweet della «Caro Suarez è stato bello». Ecco il tweet della prof che ha fatto esplodere il caso Open Virus, ora sono nove le classi in quarantena

Lunedì inoltreerano scesi da 33 a 29 i ricoverati Covid negli ospedali dell’ Umbria, quattro dei quali in terapia intensiva (dato stabile), mentre ieri è stata registrata un’altra vittima a Perugia ...

Starfield è una esclusiva Xbox, parola di Jez Corden

Rispondendo a un Tweet di Timdog, Jez Corden di Windows Central (sempre ... ribadendo come non sia possibile adottare una linea comune per tutti i futuri titoli della compagnia, ogni decisione ...

Lunedì inoltreerano scesi da 33 a 29 i ricoverati Covid negli ospedali dell’ Umbria, quattro dei quali in terapia intensiva (dato stabile), mentre ieri è stata registrata un’altra vittima a Perugia ...Rispondendo a un Tweet di Timdog, Jez Corden di Windows Central (sempre ... ribadendo come non sia possibile adottare una linea comune per tutti i futuri titoli della compagnia, ogni decisione ...