Il suo insegnamento è il valore fondante dell’uguaglianza (Di mercoledì 23 settembre 2020) Con Rossana Rossanda scompare quella che, a mio parere, è stata la figura più originale e affascinante della sinistra italiana del dopoguerra. Quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla non potevano non ammirarla: per la sua straordinaria intelligenza e cultura e per la sua passione politica autentica e contagiosa, per la sua sovrana indipendenza di giudizio e la sua capacità di ascolto delle ragioni altrui, per la sua generosità e per l’esempio di vita che ha offerto a più generazioni. … Continua L'articolo Il suo insegnamento è il valore fondante dell’uguaglianza proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 23 settembre 2020) Con Rossana Rossanda scompare quella che, a mio parere, è stata la figura più originale e affascinante della sinistra italiana del dopoguerra. Quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla non potevano non ammirarla: per la sua straordinaria intelligenza e cultura e per la sua passione politica autentica e contagiosa, per la sua sovrana indipendenza di giudizio e la sua capacità di ascolto delle ragioni altrui, per la sua generosità e per l’esempio di vita che ha offerto a più generazioni. … Continua L'articolo Il suoè ildell’uguaglianza proviene da il manifesto.

