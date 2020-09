Il successone di Salvini in Valle D’Aosta: vince la Lega e governa il PD? (Di mercoledì 23 settembre 2020) Matteo Salvini, nel quartier generale di via Bellerio, analizzando con i suoi “colonnelli” l’esito del voto alle ultime regionali, ha cercato di indorare la pillola rivendicando il successo ottenuto dalla Lega in Valle D’Aosta. Qui, il Carroccio, con il 24% dei voti ha eletto undici consiglieri. «Siamo pronti a governare questa splendida terra nel nome dell’Autonomia, del rinnovamento, del lavoro e della bellezza», ha esultato Salvini, per il quale, però, si profila l’ennesima delusione dopo quella, amara, della Toscana dove la Lega aveva candidato Susanna Ceccardi. Il successone di Salvini in Valle D’Aosta: vince la Lega e ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Matteo, nel quartier generale di via Bellerio, analizzando con i suoi “colonnelli” l’esito del voto alle ultime regionali, ha cercato di indorare la pillola rivendicando il successo ottenuto dallainD’Aosta. Qui, il Carroccio, con il 24% dei voti ha eletto undici consiglieri. «Siamo pronti are questa splendida terra nel nome dell’Autonomia, del rinnovamento, del lavoro e della bellezza», ha esultato, per il quale, però, si profila l’ennesima delusione dopo quella, amara, della Toscana dove laaveva candidato Susanna Ceccardi. IldiinD’Aosta:lae ...

Renzi non condiziona più la sinistra

Fino all'ultimo, nel quartier generale renziano, si è tentato di ritagliarsi almeno un ruolo: quello di essere stati «decisivi» per la vittoria di Eugenio Giani in Toscana, sbarrando il passo ai desid ...

