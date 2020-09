Il retroscena | accordo Hellas-Napoli | ma Younes dice no

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Aminha detto no al Verona, vedremo se sarà una scelta definitiva. Dopo un corteggiamento durato diverse settimane (ci aveva provato anche il Genoa), l’aveva raggiunto uncompleto con il. Maper ora non accetta, operazione bloccata. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Dopo un corteggiamento durato diverse settimane (ci aveva provato anche il Genoa), l'Hellas aveva raggiunto un accordo completo con il Napoli. Ma Younes per ora non accetta, operazione bloccata.