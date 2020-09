Il primo sfizioso: la pasta col pesto alla trapanese e la melanzana fritta (Di mercoledì 23 settembre 2020) . Il primo di pasta che ti presentiamo oggi si prepara davvero in pochi minuti ed è fragrante, colorato, appetitoso: si tratta di una ottima pasta condita con del pesto alla trapanese e arricchita con succulenti dadini di melanzana fritta. Come si sa, ci sono diversi tipi di pesto. Quello classico genovese, naturalmente, ma anche quello alla siciliana, che tra i suoi ingredienti annovera i pomodori ciliegini e le mandorle. Gli ingredienti Per due persone ti servono: 200 grammi di maccheroni (o di un’altra pasta corta); mezza melanzana; 200 grammi di pomodorini; una quindicina di foglie di basilico; 30 grammi di mandorle; due cucchiai di ricotta salata; quattro cucchiai di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 23 settembre 2020) . Ildiche ti presentiamo oggi si prepara davvero in pochi minuti ed è fragrante, colorato, appetitoso: si tratta di una ottimacondita con dele arricchita con succulenti dadini di. Come si sa, ci sono diversi tipi di. Quello classico genovese, naturalmente, ma anche quellosiciliana, che tra i suoi ingredienti annovera i pomodori ciliegini e le mandorle. Gli ingredienti Per due persone ti servono: 200 grammi di maccheroni (o di un’altracorta); mezza; 200 grammi di pomodorini; una quindicina di foglie di basilico; 30 grammi di mandorle; due cucchiai di ricotta salata; quattro cucchiai di ...

