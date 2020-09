Il piano di Speranza in attesa del vaccino per il Covid: “Dopo i buoni risultati negli aeroporti, ora test rapidi anche nelle scuole” (Di mercoledì 23 settembre 2020) I risultati ottenuti negli aeroporti hanno spinto gli esperti a definirli “il futuro” della lotta alla diffusione del coronavirus, tanto che molte Regioni si sono già mosse per acquistare in autonomia milioni di kit. Ma ora a confermare la possibilità di utilizzare i test rapidi per la rilevazione del Covid-19 su larga scala – a partire dalle scuole – si è espresso anche il ministro della Salute Roberto Speranza. “Con l’ordinanza del 13 agosto, per primi in Europa abbiamo dato il via libera all’utilizzo di test antigenici“, ha rivendicato durante il question time alla Camera. “I risultati sono incoraggianti e la valutazione del ministero della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Iottenutihanno spinto gli esperti a definirli “il futuro” della lotta alla diffusione del coronavirus, tanto che molte Regioni si sono già mosse per acquistare in autonomia milioni di kit. Ma ora a confermare la possibilità di utilizzare iper la rilevazione del-19 su larga scala – a partire dalle scuole – si è espressoil ministro della Salute Roberto. “Con l’ordinanza del 13 agosto, per primi in Europa abbiamo dato il via libera all’utilizzo diantigenici“, ha rivendicato durante il question time alla Camera. “Isono incoraggianti e la valutazione del ministero della ...

