Il Pd | i 5 stelle e il boomerang del Mes

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il voto di domenica e lunedìscorsi può trasformare l’accordo emergenziale e improvvisato, raggiunto un anno fa in chiave anti-Salvini, tra Pd e M5S in una incisiva prospettiva “di fase” per la ricostruzione morale, economica e sociale dell’Italia.Le responsabilità ricadono su entrambi i protagonisti del governo Conte II: M5S e Pd. Il Movimento 5deve riconoscere che il suo “momento populista” è superato: non funziona più la narrazione “basso contro alto”, “popolo contro casta”, “cittadini contro establishment”. Lo spazio politico, dopo le sollecitazioni del decennio alle nostre spalle, ha ripreso, come un tessuto memory, la forma naturale destra - sinistra per diversi ordini di ragioni.Primo, perché il populismo della destra nazionalista si è ...