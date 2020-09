Il nuovo patto UE che supera Dublino | «Distribuzione più giusta dei migranti | non solo nei Paesi di primo ingresso»

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Si chiamaeuropeo su migrazioni e asilo e sarà ildocumento sui cui dovremo imparare a confrontarci per parlare di flussi e redistribuzioni ditra idell’Unione Europea. Quello presentato dalla commissaria Ylva Johansson e dalla presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen è ilpasso per ridefinire i rapporti relativamente all’argomento migrazione tra idell’UE. LEGGI ANCHE > I 50al mese dalla Germania all’Italia (ma quando c’era Salvini erano 180)europeo su migrazioni e asilo, cos’è e come funziona Ileuropeo su migrazione e asilo parte da unpresupposto, ovvero sulla maggiore ...