Il nuovo album di Renato Zero sostiene i lavoratori dello spettacolo e rilancia la musica italiana: “Lasciamo la mondezza agli americani” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il nuovo album di Renato Zero sta per arrivare e si presenta come un progetto monumentale. Questo è quello che racconta l’artista nell’incontro con i giornalisti, nel quale ha spiegato quali siano i contenuti di Zerosettanta ma anche gli intenti del disco, che è stato anticipato dal singolo L’Angelo Ferito. Zerosettanta arriva al termine di un periodo particolarmente prolifico, che non si è quasi mai interrotto nella carriera di Renato Zero. C’è un pensiero di identificazione, nelle parole che conterrà il disco, dal quale l’artista ha sempre tratto grande soddisfazione: “Nelle mie canzoni non faccio nomi e cognomi, ma c’è sempre una frase nella quale il pubblico si ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ildista per arrivare e si presenta come un progetto monumentale. Questo è quello che racconta l’artista nell’incontro con i giornalisti, nel quale ha spiegato quali siano i contenuti disettanta ma anche gli intenti del disco, che è stato anticipato dal singolo L’Angelo Ferito.settanta arriva al termine di un periodo particolarmente prolifico, che non si è quasi mai interrotto nella carriera di. C’è un pensiero di identificazione, nelle parole che conterrà il disco, dal quale l’artista ha sempre tratto grande soddisfazione: “Nelle mie canzoni non faccio nomi e cognomi, ma c’è sempre una frase nella quale il pubblico si ...

Radio1Rai : Il suo nuovo album si chiama #Nuda ?e ha già annunciato le date in cui incontrerà i suoi fan a #Milano, #Roma,… - RadioItalia : E' il singolo che ha dato il nome al nuovo album di @IRAMAPLUME ! - WARNERMUSICIT : “Penso che sia molto più difficile spogliarsi dei filtri, delle costruzioni, delle pose, piuttosto che dei vestiti.… - icarvuss : zquad: ora esce un nuovo album, tra poco diventi padre, aiuto congrat- zayn: stronzi guardate questo gioco - paynoscherriez : RT @goldenjlouis: qui per ricordarvi che Z3 is coming nuova musica, nuovo album, nuovi photoshot, magari interviste, zayn più attivo sui so… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo album "The Turtle": esce il nuovo album di Vasco Barbieri Sardegna Reporter RITMO TRIBALE ‘Milano Unplugged’: a dicembre un doppio release live show a Milano

I RITMO TRIBALE annunciano ‘MILANO UNPLUGGED’, doppio concerto esclusivo di presentazione del nuovo album ‘La Rivoluzione Del Giorno Prima’, rilasciato in pieno lockdown (Bagana / Pirames ...

Da ‘Philadelphia’ a ‘Dead Man Walking’: Bruce Springsteen al cinema

La musica di Bruce Springsteen è sempre stata cinematografica anche nel senso più letterale del termine, perché il Boss ha sempre scritto le sue canzoni quasi fossero dei corti. Fino a quell’ode music ...

I RITMO TRIBALE annunciano ‘MILANO UNPLUGGED’, doppio concerto esclusivo di presentazione del nuovo album ‘La Rivoluzione Del Giorno Prima’, rilasciato in pieno lockdown (Bagana / Pirames ...La musica di Bruce Springsteen è sempre stata cinematografica anche nel senso più letterale del termine, perché il Boss ha sempre scritto le sue canzoni quasi fossero dei corti. Fino a quell’ode music ...